Погода в Україні 19 березня: де буде сніг із дощем

Погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу.
У середу, 19 березня, в Україні хмарно з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем. На решті території без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Також зазначається, що всюди, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.
"Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.
Раніше синоптикині повідомила, що 19 березня буде прохолодно. Вночі 0-5 градусів, вдень +3+8 градусів. А вже від 20 березня почне теплішати.
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