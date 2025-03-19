Погода в Україні 19 березня: де буде сніг із дощем

Погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу.

У середу, 19 березня, в Україні хмарно з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем. На решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Погода 19 березня / Фото: Укргідрометцентр

Також зазначається, що всюди, крім півдня, вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

"Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.

Раніше синоптикині повідомила, що 19 березня буде прохолодно. Вночі 0-5 градусів, вдень +3+8 градусів. А вже від 20 березня почне теплішати.

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