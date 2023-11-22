Погода в Україні 23 листопада: в яких регіонах буде сніг і сильний вітер

У четвер, 23 листопада, в Україні буде прохолодно. На півночі очікується мокрий сніг. Ожеледиця можлива в низці інших областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у південно-східній, а вдень у північній частині буде невеликий сніг. На решті території опадів не прогнозують. В Україні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня, на дорогах місцями буде ожеледиця. На заході та півночі - пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с, в Карпатах- 25 м/с.

Температура у східних областях вночі становитиме 10-15° морозу, а вдень 2-7° морозу. На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть - 4-9°, а вдень - від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі температура повітря буде 0-5° морозу, а вдень 0-5° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають, що 23 листопада вдень у західних та північних областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. В Карпатах - 25 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - наголошують в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно. Вночі синоптики опадів не прогнозують, але вдень - невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Крім того, вдень буде сильний вітер - 15-20 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде 4-9° морозу, а вдень - від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 6-8° морозу, а вдень - близько 0°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, коли до України прийдуть морози, хуртовина і ожеледиця. З її слів, до країни наближається атмосферний фронт з південного заходу. Він принесе похолодання та опади.

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