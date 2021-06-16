Погода в Україні: більшість регіонів 17 червня накриє негода, але буде тепло

Завтра місцями можливі град та шквали.

У четвер, 17 червня, в Україні буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами. Деякі регіони накриє негода - там оголошено І рівень небезпечності.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у більшості центральних областей очікуються помірні дощі, у південній та східній частині значні дощі, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях місцями сильні дощі, у центральних, південних, та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині 20-25°.

Також синоптики 17 червня через сильні дощі та грози оголосили І рівень небезпечності - жовтий у південній та східній частині країні, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а центральні, південні та східні області попередили про град та шквали до 15-20 м/с.

У Києві 17 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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