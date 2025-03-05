Погода в Україні: до кінця тижня температура сягне +18 градусів

Прогноз погоди на найближчі дні обіцяє дуже теплу погоду в Україні. До кінця тижня температура повітря вдень підвищиться до +14+16 градусів, а в окремих регіонах, зокрема в центрі та на півдні, термометри можуть показувати до +18 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Вітер ще буде сильним, місцями з поривами до 15-20 метрів за секунду, однак від 7 березня він значно послабшає і стане помірним, іноді навіть невеликим.

В атмосфері переважатиме мінлива хмарність або ясна погода, що буде тішити сонцем. У Києві 6 березня очікується без опадів, вітер сильний і рвучкий, а температура вдень сягне +15 градусів. Протягом п’ятниці, суботи та неділі вітер послабне і на всій території столиці буде сухо, ясно, із сонячними перервами. У п’ятницю температура вдень підніметься до +15 градусів, а в суботу та неділю стане трохи прохолодніше, +10+12 градусів.

Загалом, до середини березня в Україні залишатиметься тепла та комфортна погода, але наступне похолодання очікується від 14-15 березня.

Раніше ТСН.ua оприлюднив прогноз погоди на березень: синоптики ошелешили неочікуваним "розворотом" температури.

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