Погода в Україні на вихідні, 12-13 червня: синоптики обіцяють грозові дощі, місцями град та шквали

У неділю у деяких регіонах прогнозують похолодання.

На вихідних, 12-13 червня, в Україні буде мінливо хмарна погода з грозовими дощами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 12 червня, вночі буде без опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У неділю, 13 червня, очікуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі у західних областях значні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, у західних та більшості північних областей 17-22°.

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У Києві 12 червня буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

13 червня у столиці вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 20°.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39°.

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