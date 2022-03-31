Погода в Україні: на початку квітня очікується похолодання, дощі та навіть сніг

Погода в Україні: на початку квітня очікується похолодання, дощі та навіть сніг

У деяких регіонах вночі очкується мороз.

Початок другого місяця весни в України буде багатим на опади у вигляді дощу та навіть мокрого снігу. Від 2-3 квітня до України на додачу до опадів прийде похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 1 квітня, в країні, крім півдня та південного сходу, помірні, у північних областях місцями значні дощі, в центральних областях вдень подекуди з грозами, на Львівщині, Волині та Рівненщині значний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах сильні дощі. Вітер південний, на заході та півночі країни, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних, центральних, Волинській і Рівненській областях пориви 15-20 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у північно-західних областях вночі та вдень 0-5° тепла, на решті території вночі 6-11° тепла, вдень 18-23°.

2 квітня у західних областях мокрий сніг з дощем, місцями значні опади, температура вночі та вдень 0-5° тепла (на Закарпатті вдень 3-8° тепла), на решті території дощі, на півдні та сході місцями з грозами (вночі у східній та південно-східній частині без опадів), температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°, на південному сході країни 15-20°, у північних областях вночі та вдень 3-8° тепла.

3 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг (на Закарпатті з дощем), в Карпатах значний сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла (в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу), на решті території дощ та мокрий сніг, у південних та центральних областях вдень місцями значні опади, температура вночі та вдень 3-8° тепла, на сході та південному сході країни 8-13°. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, в Україні, крім більшості західних та північних областей, пориви 15-20 м/с.

4 квітня вночі у східній та південно-східній частинах, вдень в Карпатах, 5 квітня вдень у західних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, 3 квітня у західних та північних областях 1-7° морозу, на сході країни 0-5° тепла, вдень 4 квітня 2-8° тепла, у південних областях до 10°, 5 квітня 6-12°, на півдні до 15°.

У Києві 1 квітня також очікуються дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. 2 квітня дощ, температура вночі та вдень 3-8° тепла. 3 квітня мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с. 4-5 квітня у столиці буде сухо. Температура 4 квітня вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, 5 квітня вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла.

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