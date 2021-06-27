Погода в Україні на тиждень: без аномальної спеки, але з дощами та грозами

Погода в Україні на тиждень: без аномальної спеки, але з дощами та грозами

Місцями дощі будуть супроводжуватися градом та шквалами.

Наступний тиждень, 28 червня - 4 липня, за температурними показниками буде комфортним - без аномальної спеки, але з дощами та грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 28 червня, в Україні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°, вдень 24-29°, на сході до 32°.

29-30 червня у східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах, 30 червня і на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-30°, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33°.

1-4 липня місцями ітимуть короткочасні дощі, грози, у західній, 4 липня у південно-східній частині всюди дощі. Температура вночі 14-20°, вдень 23-29°, у південній частині до 33°.

У Києві 28 червня вдень прогнозують значні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°. 29-30 червня у столиці буде сухо. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°. Проте початок липня у Києві буде дощовим. Температура вночі 19-20°, вдень 25-28°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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