Погода в Україні погіршиться: синоптикиня розповіла, чого очікувати

В Україні 21 листопада очікується значне погіршення погодних умов через проходження атмосферного фронту.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у деяких регіонах країни можливі сильні опади, рвучкий, місцями штормовий вітер, а також налипання мокрого снігу та ожеледь. Це створить ризики для безпеки на дорогах, оскільки в деяких місцях може утворитися перша ожеледиця.

Температурні коливання в Україні спричинять різке похолодання в деяких областях. В той час, як в одних регіонах ще буде тепло, вже від 22 листопада температура повітря почне знижуватися, що сигналізує про початок більш холодної пори.

Особливо складні погодні умови очікуються в Києві, де на 21 листопада прогнозуються дощі з переходом у мокрий сніг, сильний вітер та можливе налипання снігу, що призведе до ожеледиці на дорогах. Водії повинні бути обережними, дотримуватись дистанції та використовувати фари, а пішоходам варто звертати увагу на ситуацію навколо, особливо якщо вони у темному одязі.

Отже, осінь наближається до свого піку, і погодні умови потребують особливої уваги та обережності.

Нагадаємо, 20 листопада в Києві очікується сильний вітер з поривами до 15-20 м/с, що відповідає жовтому рівню небезпеки.

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