Погода в Україні приготувала небезпечні "сюрпризи": синоптикиня розкрила подробиці

До України прийшов антициклон, який приніс суху та сонячну погоду.

В Україні триває суха сонячна погода, за цим умов суттєво зростає пожежна небезпека. Окрім того,вночі та вранці вже виникають осінні тумани.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її прогнозом, до України прийшов антициклон. Він охопить завтра й найближчими днями всю територію України, тому у ці дні буде без дощів. Температура повітря очікується високою, +24+29 градусів, і навіть у нічні години буде не холодно, +10+17 градусів.

У Києві буде сухо, сонячно, тепло, до +27 градусів.

"В мегаполісах така погода (зависання шкідливих домішок у повітрі, загазованість) провокує загострення дихальних недуг. Така гаряча погода, коли ми очікуємо стереотипно на прохолодні меланхолійні дощі, а земля на хоч якусь вологу, може провокувати трохи депресивний стан, незрозумілу тривогу, сонливість і зниження працездатності", - написала Діденко.

Вона додала, що перші осінні дощі очікуються після 3-го жовтня, а зниження температури повітря, без істотних опадів, припадає орієнтовно на 1-ше жовтня.

Раніше ми розповіли, якою буде зима 2024 в Україні.

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