Погода в Україні принесе похолодання та дощі: прогноз на вівторок, 14 листопада

Тиждень в Україні буде холодним та вологим. Періодично йтимуть дощі різної інтенсивності.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"Проте якихось загрозливих "мінусів" не видно. На тижні, ближче до вихідних, нічна температура повітря справді знижуватиметься і поза горами, десь до невеликих "мінусів", проте різкого похолодання не видно. Скоріше, вже після 20-22 листопада", - написала вона.

Завтра, 14 листопада, в Україні погоду визначатиме циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості областей пройдуть дощі. Південну частину фронти завтра майже не зачеплять. Там без істотних опадів, збільшиться хмарність.

У східних областях дощ очікується пізно ввечері.

Температура повітря в Україні передбачається вночі у межах +1...6°С. Протягом дня стовпчики термометрів найвище підстрибнуть на заході та півдні, буде +10...14°С.

У центрі прогнозують +8...11°С.

У східних областях +7...10°С. Найхолоднішою буде завтра північна частина, впродовж дня +5...8°С.

Пориви південно-західного вітру можуть досягати у вівторок штормових значень.

У Києві вівторок очікується хмарним, вітряним, вологим, із періодичними дощем. Найближчої ночі прогнозують +1...4°С, завтра вдень - +5...7°С.

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