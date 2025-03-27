Погода в Україні: синоптики оновили прогноз на сьогодні, 27 березня

Сьогодні, 27 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

У четвер буде переважно без опадів, вдень прогріє до +20°С. На південному заході країни, Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ.

"Вночі та вранці у східних областях подекуди туман", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме +11...16°С, на Закарпатті, у південних областях та в Криму буде +15...20°С.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У столиці передбачається тепла погода, вдень повітря прогріється до +15°С.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у квітні 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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