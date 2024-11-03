Погода в Україні: синоптики оновили прогноз на сьогодні, 3 листопада

У неділю буде прохолодно.

Над північно-східною Європою цими днями очікується розвиток активного циклону, який впливатиме також на територію України.Його проходження супроводжуватиметься посиленням вітру, а також невеликим дощем.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

З його слів, в результаті надходження холодного повітря зі Скандинавського півострова відбудеться похолодання, починаючи з північних та західних регіонів.

У неділю, 3 листопада, у західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вранці місцями туман. Вітер західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вдень +4…+9 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Денна температура повітря становитиме +2…+7 °С.

У центральних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вдень +3…+8 °С.

У південних регіонах та Криму опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вдень +6…+11 °С.

У східній частині країни опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Денна температура повітря становитиме +3…+8 °С.

Раніше повідомлялося, що в Україні зима 2024/2025 може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня сезонна температура повітря — на 1-2 градуси вищою за норму.

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