Погода в Україні: синоптики розповіли, чого очікувати 14 січня, та попередили про небезпеку

Погода на 14 січня в Україні обіцяє бути холодною, з можливими морозами до -8°C на заході країни.

В Україні у вівторок, 14 січня, утримається хмарна з проясненнями погода, без опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах можливе утворення ожеледиці. Вітер буде західний або південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура в Україні буде коливатися від -3 до -8°C, на Закарпатті та Прикарпатті очікується 8-13°C морозу. Вдень температура в Україні варіюватиметься від -3°C до +2°C.

У Києві та області збережеться суха погода. Вночі температура в столиці складе -5...-7°C, вдень -0...-2°C морозу. На Київщині вночі температура знизиться до -3...-8°C, вдень буде від -3°C до +2°C.

Синоптики також попереджають, що 13-14 січня у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, 13 січня, в Україні погода буде прохолодною, невеликий мороз підсушить поверхню.

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