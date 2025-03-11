Погода в Україні: синоптикиня розповіла, коли стане прохолодніше і буде дощ

Суттєвого похолодання у найближчий час очікувати не варто.

До кінця тижня в Україні стане трохи свіжіше. Що більше - атмосферні фронти із заходу принесуть березневі дощі. Загалом погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

Протягом 11-12 березня дощитиме на заході та в Карпатах, а 12−13 березня - і у північних та більшості центральних областей. Втім, незважаючи на це, "температурні показники поки залишаються досить приємними". В усіх регіонах нічна температура буде в межах +4…+9 градусів. Вдень повітря прогріватиметься до +13…+19 градусів, а на півдні стовпчики термометрів покажуть +22. Д

Сильніші опади будуть вночі 14 березня на заході та півночі, а місцями - й в центрі. Вдень 15 березня дощитиме в північно-східних областях. Проте до південного сходу атмосферні фронти не доберуться, тож там опадів не станеться.

Температура вночі 14 березня буде +4…+10, вдень +14…+20, у західних областях не вище +16. На півночі та заході країни 15 березня вночі термометри покажуть +1…+7, а вдень не вище +10. На решті території - тепліше: вночі +4…+10, вдень +12…+18.

Птуха наголошує, що суттєвого похолодання у найближчий час очікувати не варто.

"Але о+4…+10 градусів удень наприкінці тижня у західних і північних областях — це теж відчутне зниження температури у порівнянні з тим, що є зараз — до +19…+20. Але для березня це якраз таки типова температура, бо зараз вона надто висока", - наголосила вона.

За словами синоптикині, нинішню погоду як для цієї пори дійсно можна вважати аномальною: температурні показники на 4−9 градусів перевищують кліматичну норму, і така ситуація практично по всій країні.

Як повідомлялося, Київ вразив температурними рекордами. У столиці за останні декілька днів зафіксували одразу п'ять температурних рекордів.

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