Погода в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом на понеділок, 21 жовтня

Найближчим часом в Україні - без дощів, багато сонця і туманів. Найближчі дощі очікуються від 28 жовтня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня. У більшості областей України передбачається потепління до +14+18 градусів. Ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками", - написала вона.

Всередині тижня ймовірність заморозків зменшиться.

У Києві завтра та найближчими днями опадів не очікується - антициклон.

Вночі 21 жовтня 0+3 градуси, місцями заморозки, надалі їбез заморозків.

Вдень у понеділок у столиці +12+14 градусів, у вівторок-середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11+14 градусів.

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