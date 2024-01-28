Погода в Україні у лютому – якою буде температура та коли прийде потепління

Прогноз погоди в Україні – яким буде останній місяць зими.
В Україні у лютому 2024 року середня місячна температура може перевищувати кліматичну норму на 1-1,5 °C. Проте початок лютого принесе до України не суттєві морози.
Про це у коментарі "Факти ICTV" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.
За її словами, потепління не змусить на себе чекати і швидко змінить холодну погоду.
"Як ми бачимо, завершення січня і початок лютого в нас також можуть бути з морозами. Тобто така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає якихось періодів теплішої погоди з підвищенням температури", – розповіла синоптикиня.
Незначне похолодання прийшло до України від 27 січня.
За словами Птухи, у понеділок, 29 січня, може надійти невеликий атмосферний фронт з північного заходу, але за рахунок поля підвищеного тиску він буде не дуже яскраво виражений.
Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли до України прийде потепління.
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