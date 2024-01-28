Погода в Україні у лютому – якою буде температура та коли прийде потепління

В Україні у лютому 2024 року середня місячна температура може перевищувати кліматичну норму на 1-1,5 °C. Проте початок лютого принесе до України не суттєві морози.

Про це у коментарі "Факти ICTV" розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

За її словами, потепління не змусить на себе чекати і швидко змінить холодну погоду.

"Як ми бачимо, завершення січня і початок лютого в нас також можуть бути з морозами. Тобто така більш зимова погода. Але це абсолютно не виключає якихось періодів теплішої погоди з підвищенням температури", – розповіла синоптикиня.

Незначне похолодання прийшло до України від 27 січня.

За словами Птухи, у понеділок, 29 січня, може надійти невеликий атмосферний фронт з північного заходу, але за рахунок поля підвищеного тиску він буде не дуже яскраво виражений.

Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли до України прийде потепління.

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