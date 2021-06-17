Погода в Україні: у п'ятницю, 18 червня, деякі регіони поливатимуть дощі, до інших прийде спека

Вдень температура прогріється до 27-29°.

У п'ятницю, 18 червня, в Україні буде спекотна та переважно суха погода, опади очікується лише у південній та східних областях.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у південній частині та східних областях дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°, вдень 24-29°.

У Києві 18 червня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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