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Погода в Україні в неділю не сприятиме прогулянкам: хмарно та вогко

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Погода в Україні в неділю не сприятиме прогулянкам: хмарно та вогко

В Україні зміниться погода / Рexels

В більшості областей країни дощитиме.

В Україні в неділю буде хмарно з проясненнями, від 3° морозу до 2° тепла. 

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У південній частині, східних та більшості центральних областей країни – дощі, вночі подекуди з мокрим снігом; на решті території без опадів, лише на крайньому заході вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-східний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі в Карпатах 9- 14° морозу), у південній частині та на Дніпропетровщині 1-6° тепла, у Криму 5-10° тепла.

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