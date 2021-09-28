Погода в Україні: в Укргідрометцентрі розповіли, яким буде жовтень-2021

Другий місяць осені обіцяє бути холодним.

Погода в Україні у жовтні 2021 року буде близькою до кліматичної норми.

Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, у середині місяця очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Варто також зазначити, що раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова повідомила, що у другій половині жовтня в Україні може випасти перший сніг. За її словами, якщо раніше в Україні перехід до зими був плавним – з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні, то зараз сезони сильно змістилися. Жовтень стає більш холодним, зате в наступні два місяці може бути потепління до плюсових температур вище норми листопада і грудня.

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