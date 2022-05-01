Погода в Україні: яким буде перший тиждень місяця, 2-8 травня

Погода в Україні: яким буде перший тиждень місяця, 2-8 травня

Перший тиждень останнього місяця цієї весни, 2-8 травня, буде теплим, проте дощовим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 2 травня в країні буде без істотних опадів, лише у західних областях очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-7°, на узбережжі морів до 9° тепла, у східних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°.

3 травня у північних, вдень і в західних та центральних областях, 4 травня у центральних, вдень і в східних та південних областях ітимуть невеликі дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 14-21°, 4 травня у західних та північних областях 12-17°.

5-7 травня у західній частині, 7 травня і у північних та центральних областях очікуються короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, вдень 11-16°, 5 травня у південній та східній частині вночі 4-10°, вдень 15-21°. Вихідними, 7-8 травня, в Україні також ітимуть короткочасні дощі. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 13-19°, у південній частині 15-21°.

У Києві 2 травня буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°. 3 травня у столиці очікується невеликий дощ, 4 травня без опадів. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 3 травня 17-19°, 4 травня 15-17°. 5-6 травня у Києві також буде сухо, а вихідними, 7-8 травня, можливі дощі.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

Читайте також: