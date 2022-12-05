Погода в Україні зміниться: прогноз на вівторок, 6 грудня, та поточний тиждень

Вівторок у більшості областей буде ще переважно сухим та морозним.

Цього тижня, 5-11 грудня, до України прийде потепління з опадами у вигляді дощі та снігу. У вівторок, 6 грудня, у західних регіонах вдень вже очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 6 грудня у західних областях вночі буде без опадів, вдень мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 6-11° морозу, у східних областях до 14° морозу, на півдні країни 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Одещини 2-7° тепла.

В західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с.

Також читайте Синоптикиня розповіла, коли українцям чекати на відлигу

У Києві 6 грудня буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 2-4° морозу.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі розповіли, як довго в Україні протримається морозна погода. Синоптикиня Наталія Діденко раніше повідомила, що від середини цього тижня до України прийде потепління з "плюсами".

Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін наголосив, що загалом грудень в Україні буде теплим та багатим на опади.

Читайте також: