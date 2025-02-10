Погода в Україні змінюється: де посиляться морози, а де потеплішає 11 лютого

Згідно з прогнозом погоди синоптикині Наталки Діденко, 11 лютого похолодання в Україні триватиме, а морози посилюватимуться. Проте не у всіх областях країни.

Про це йшлося у дописі Наталки Діденко.

Експертка закликала "не легковажити теперішніми морозами".

"Бо звідусіль вже пішла хвиля іронії та мемів, дотепних (типу) жартів та знецінення складної роботи зими. Оці "а раніше було...", "насуваються морози до мінус 10 градусів, бугага", "тріщали колись морози до 30 градусів і нічого", "хіба це зима", "мінус вісім хахаха" і таке інше", — додала вона.

Діденко наголосила, що переохолодження, перемерзання, обмороження від тривалого перебування навіть на невеликому морозі, зокрема для українських військових, яким часом взагалі немає куди сховатися від "мінусів", є небезпечним, тож не варто применшувати важливість синоптичних умов.

Переохолодження сповільнює або навіть призупиняє кровообіг, тому можуть бути небезпечними наслідки навіть невеликих та, ба більше, помірних морозів.

Погода в Україні 11 лютого

Вночі в Україні очікується -6-12 °C, вдень -2-6 °C, проте на півдні та заході впродовж дня потепліє до -3- +3°C, на Закарпатті очікується +4+7°C.

Опадів в Україні не буде скрізь, адже насунувся антициклон.

У Києві у вівторок, 11 лютого, також передбачається суха морозна погода з температурою повітря вночі -7-9 °C, вдень -2-4°C.

Найближчими днями морози ще триватимуть, з невеликими коливаннями.

А сніг Діденко прогнозує лише наприкінці тижня.

Нагадаємо, з поверненням морозів в Україні прогнозують відключення світла.

Читайте також: