Погода знову дарує сюрпризи: Україну накриє потепління

Хоча до України і прийшло незначне потепління і місцями термометри показують +10, зима є зимою, і захворіти зараз простіше простого. Синоптики розповіли, що 18 грудня над нашою країною переважатиме тепла повітряна маса. Однак вже до кінця тижня ситуація зміниться.

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Погода на сьогодні

Грудень перетнув свій екватор і щодня дивує українців різною погодою. То засніжить, то задощить, то зовсім все замерзне і дорога перетворюється на лід. 18-го грудня в Україні повітря стане свіжим, хоча все одно ще переважатиме тепла повітряна маса. Протягом дня очікується +2+6 градусів, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині 0+3 градуси. У західних областях та у південній частині +5+10 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вітер залишатиметься північно-західним, рвучким, проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати, а ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Карта прогнозу вітру внизу. Шапки не знімайте, хоч і ніби тепліше, проте лежати на Різдво вдома з червоним носом, роздратованим горлом і сумними очима не варто)"

У східних областях та на Сумщині ймовірний невеликий мокрий сніг, на заході пройдуть незначні періодичні дощі. На решті території України опадів не очікується. У Києві в середу буде без опадів, північно-західний вітер ще поривчастий, некомфортний. Трохи знизиться температура повітря, вночі 0+2, вдень у столиці +2+4 градуси. А наприкінці цього тижня погода буде такою:

"19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається. І добре)"

Поки що ми маємо зимовий період "з коливаннями" та епізодичними проявами морозу. Перед вихідними до нашої країни прийде новий атмосферний фронт, але він буде малоактивний. Про це в коментарі Погода УНІАН розповіла Наталія Птуха, речниця Українського гідрометеорологічного центру.

"У нас зараз якраз процеси з північного заходу. Тому у нас надходять звідти й атмосферний фронт і досить потужний градієнт… Перепад тиску, скажімо так, великий. Тому що з боку Скандинавії у нас поле зниженого тиску. І це в його системі атмосферний фронт, який проходить через нас. А в той же час, над Європою у нас поле підвищеного тиску. І відповідно, є цей градієнт"

За словами Птухи, 18-19 грудня вже посилиться поле високого тиску із заходу. Відповідно, буде без істотних опадів в більшості регіонів. Лише на сході та північному сході країни можуть бути невеликий дощ та мокрий сніг.

"Температура в ці дні також в нас вночі від +4° до -3°. 19 грудня хіба що вночі на лівобережжі подекуди може бути до -7°. За рахунок того, що будуть прояснення"

У п’ятницю, 20 грудня, на Україну чекає черговий атмосферний фронт, який прийде з північного заходу, але він малоактивний.

"Це спричинить те, що на вихідних трішечки температурний фон може знизитися"

Якою буде погода у грудні

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич додав, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ.

У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає:

Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

Яким буде січень

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до -18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

Яким буде лютий

ТЕКСТ: А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною — +1... -2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. Українцям слід очікувати на морози до -20 градусів та хуртовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю для Главреда і повідомив, чи варто чекати погодних аномалій у грудні.

Якою буде погода на Різдво

За словами Щедріна, цьогоріч Різдво та Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім Півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини.

Коли вдарять морози

А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня. Взимку важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Варто дотримуватися принципу багатошаровості. Тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Новий рік – без снігу?

На минуле Різдво та Новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди навіть була вищою за +10 градусів. Цього року, кажуть синоптики, ситуація сильно не відрізнятиметься. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода, не нижче -2˚С у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Жителів західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш міцними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни прогноз погоди на Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою.

Раніше попередили українців про складні погодні умови. Кажуть, що 16 грудня подекуди пориви вітру можуть сягати майже 30-ти метрів за секунду. Що ще очікувати від погоди сьогодні і яких температурних показників варто очікувати впродовж цього тижня.

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