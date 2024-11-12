Погода знову вражає: свіжий прогноз по Україні

Уся осінь в Україні була відносно теплою, навіть листопад продовжує дивувати погодою. Робочий тиждень почався хоча й хмарно, але без опадів, схожий день буде і 12 листопада.

Чого чекати від усього поточного тижня, де температура ще буде радувати, а кому слід вдягатися тепліше й коли розпочнуться дощі та снігопади – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Прогноз на тиждень

Як зазначають синоптики, 12 листопада само утримається погода без опадів, такий прогноз оприлюднили на сайті Meteoprog, там зазначають, що лише на півдні Одещини можливий невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих регіонах можливий туман. Вітер переважно східної чверті, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 °С, на півдні +1...+6 °С; вдень +3...+8 °С, на півдні місцями до +11 °С.

У середу, 13 листопада, вночі на Одещині, вдень місцями у Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. В решті регіонів країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °С, на півдні +1...+4 °С; вдень +2…+7 °С, у південній частині та у Криму +8…+11 °С.

У четвер, 14 листопада, вночі у Криму, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікуються дощі; на решті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, на півдні +3...+8 °С; вдень +3...+8 °С, у Криму місцями до +10 °С.

У п'ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі; у північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг. Вітер переважатиме західної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, на півдні та у Приазов'ї +2…+7 °С; в денні години +3...+8 °С, на Одещині до +10 °С.

А у суботу, 16 листопада, вночі у Криму знову очікуються помірні дощі, у північних та східних регіонах пройде невеликий дощ та мокрий сніг. У решті областей минеться без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, у Карпатах -3...-8 °С; вдень +1...+6 °С. А ось у неділю, 17 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °С, у Карпатах -2...-7 °С; вдень +4...+9 °С, на Одещині до +11°С.

Чи насувається холод

Свій прогноз дала і синоптикиня Наталя Діденко, вона підтвердила, що на Україну насуваються дощі, тож радить українцям вдягатися тепліше.

"Значна частина континентальної Європи ніжиться в обіймах високого атмосферного тиску. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan (карта внизу) організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду. Так у нас і завтра буде. Хіба що 12-го листопада тумани додаватимуть трохи типової осінньої погоди. Температура повітря протягом дня вівторка становитиме невисокі, але все ще сприятливі для нормального естетичного вигляду громадян, градуси - очікується 3-8 тепла, на півдні місцями до +10 градусів. У Києві у вівторок без опадів, вночі +1+4, вдень +3+5 градусів. 13-14 листопада в Україні побродять опади - дощ та мокрий сніг. Коли, де, які - напишу, як звільниться моє робоче місце. Бо поки Тася спить у синоптичному кріслі, я тицяю одним пальцем текст у телефоні і ледве роздивляюся прогностичні карти. У будь-якому випадку одягайтеся тепліше і яскравіше".

Будуть і магнітні бурі

А тим за попередніми прогнозами учених, цього тижня космічна погода знову презентує особам, чутливим до її перепадів, багату палітру своїх проявів у вигляді усіх рівнів впливу геомагнітної напруженості, збагачену ще й штормовою подією на Сонці. За попереднім прогнозом, спочатку слабкий рівень геомагніт­ної напруженості вчені прогно­зують лише 14 та 17 листопада. У ці дні особи із підвищеною чут­ливістю до впливу магнітосфери можуть відчувати підвищену втомлюваність та слабкість, зни­ження імунітету, головний біль, дратівливість, психічну неста­більність. Помірний рівень геомаг­нітної напруженості очікуєть­ся 11, 13 та 15 листопада. У ці дні особи, чутливі до впливу магнітосфери, можуть потерпа­ти від безсоння та неприємних сновидінь, підвищеної чутливос­ті до електромагнітних випро­мінювань, посилення хронічних захворювань, зниження працез­датності, сонливості, порушення травлення та апетиту, погіршен­ня фізичної витривалості.

Сильний рівень геомаг­нітної напруженості слід очі­кувати 16 листопада. У цей день особи, чутливі до впливу магнітосфери, можуть відчувати підвищену тривожність, запамо­рочення та підвищену чутливість до змін атмосферного тиску. Штормова подія на всесвіт­ньому Світилі, за передбачен­нями астрофізиків, станеться 12 листопада. Тож у цей день людей, чутливих до впливу магні­тосфери, можуть переслідувати головний біль та запаморочення, підвищена чутливість до змін ат­мосферного тиску. Ну й що цікаво, узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що в листопаді тепло ще утримається в Україні. А от продовжиться місяць по-різному: чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. А ось холодати почне у другій декаді, температура до кінця місяця поступово знизиться від +6-7 до +3-4 градусів удень і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується "мокрою", пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною.

Тепло йде

"Температурні гойдалки" протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочався з +12-13 градусів удень, далі кілька днів синоптики прогнозують, що буде +5-7, а потім тепло ще трохи повернеться і буде знову +9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме. Але вже після 12 листопада, прогнозують, що тепло піде.

Коли накриє снігом

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступив у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впала з +10-12 градусів до +5-6, синоптики кажуть, що так буде протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а, враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до -2 градусів. Опадів у регіонах прогнозується мало, і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами. Однак далі прогнозують похолодання. Синоптики й назвали дату, коли південь накриє снігом.

Прогнози різняться

Як видно, прогнози "Укргідрометцентру" та погодних сайтів відрізняються: фахівці-метеорологи очікують незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця, а ближче до зими - дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях.

Нагадаємо, до України 12 листопада прибуде небезпечна "брудна хмара" з Європи. 15 листопада її вплив охопить усі західні області та частину центральних.

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