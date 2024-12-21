Погода знову вражає: якими будуть вихідні в Україні

Настали довгоочікувані вихідні і кожен з нас замислюється над тим, як провести ці дні якнайкраще. Синоптики кажуть, що цього разу погода в Україні сприятиме прогулянкам – буде тепло. Однак подекуди все ж очікуються опади та незначне похолодання.

Усі подробиці погодних примх – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути повне відео за цим посиланням: ПОГОДА НА ВИХІДНІ ВРАЗИТЬ УСІХ! Прогноз по Україні!

Аномально тепла погода

Найближчими днями в Україні очікується аномально тепла погода та дощі. Що ми будемо бачити за вікном визначатиме гребінь високого тиску з південного заходу Європи, а також малорухомий чорноморський циклон. Пройдуть опади переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом, на півдні, у центрі та на сході України часом значні. Температура повітря очікується досить високою з незначним похолоданням у західних та північних регіонах, повідомив метеоролог Ігор Кибальчич.

"Субота, 21 грудня: У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише у Карпатах та на Прикарпатті вночі пройде невеликий сніг / мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень 0…+5 °С. У Карпатах протягом доби -3...-8 °С. У північних областях вночі передбачається невеликий дощ, вдень без істотних опадів, лише на півдні Сумщини утримається дощова погода. Подекуди можливий туман. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0…+5 °С. У центральних регіонах очікується похмура погода, часом невеликий, подекуди помірний дощ. Можливий туман.Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +1…+6 °С."

На півдні країни та у Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень очікується помірний дощ, у Криму без істотних опадів. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +5…+10 °С, у Криму +10…+15 °С. У східній частині України вночі очікується погода без істотних опадів, вдень пройдуть дощі, за винятком Луганської області. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, в денний +1…+6 °С. А от в неділю погода буде такою:

"Неділя, 22 грудня: У західних регіонах країни вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря вночі очікується в межах -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах протягом доби -3...-8 °С. У північній частині країни переважно без опадів, лише на півдні Сумщини очікується мокрий сніг із дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 °С, вдень -3...+2 °С. У центральних областях протягом доби очікується помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. Місцями можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень 0...+5 °С."

У південних областях та у Криму вночі пройдуть опади переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північний, 7 - 12 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пориви 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 °С, вдень +1...+6 °С, у Криму до +9 °С. У східній частині країни очікується дощова погода протягом всієї доби. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень 0...+5 °С.

Як їздити по снігу

Як бачимо, впродовж вихідних зима де-не-де радуватиме українців снігом, місцями з налипанням. Саме такі погодні умови часто стають причиною дорожньо-транспортних пригод. Безпека поїздок по снігу часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати: якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі і заважає колесам – триматись за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво-вправо там, де треба. При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по-перше, свіжий, пухкий, по-друге, старий, уже перемелений колесами, і по-третє, мокрий, перемішаний з водою – на нього ще кажуть шуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною, на додачу перші два можуть приховувати під собою відверту кригу, йдеться у матеріалі РБК-Україна. За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило деякі прийоми снігової безпеки.

Наступна порада - рушати максимально акуратно. Можливо, використовуйте для цього другу передачу, на автоматах використовуйте примусове увімкнення другої передачі або режим W (winter – зима) – інакше машина може забуксувати чи заритися. Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Негайно припиняйте буксування, аби під колесами не утворилися лунки. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед-назад, вмикаючи то першу, то задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку (колію) довжиною з півметри, розганяйтеся по ній і виїжджайте уперед чи назад. Намети снігу долайте сходу. Але будьте певні при тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети та кучугури колесами однієї сторони (тільки лівими чи тільки правими) – на швидкості в’їжджайте в сніг тільки обома сторонами відразу, інакше машину може розвернути.

Погода на Різдво

До Різдва залишаються лічені дні, тож синоптики вже спрогнозували якої погоди очікувати на свята. Наталія Птуха зазначила, що 25 грудня на зиму за вікном чекати не варто.

Увечері 24 грудня і 25 грудня атмосферні фронти з південного заходу можуть спричинити опади в західних, частково центральних і північних областях. З огляду на температурні показники, найімовірніше, це буде дощ і мокрий сніг. Утім, цей прогноз ще буде уточнюватися, попередила синоптикиня.

Погода на Новий рік

На минуле Різдво та Новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вдень подекуди навіть була вищою за +10 градусів. Цього року на Новий рік сильних морозів теж не буде, зауважила Наталія Птуха та попередила, що робити точні прогнози на ці дні наразі зарано.

За словами синоптикині, можливе певне зниження температури 31 грудня та 1 січня "за рахунок процесів із північного заходу, дещо прохолодніших".

Раніше йшлося про те, що є натяки на прихід справжньої зими найближчим часом. Синоптики повідомили, скільки буде опадів до кінця тижня і коли температура знизиться до -9 градусів.

Читайте також: