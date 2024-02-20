Погодилися на екстремальний похід: четверо ухилянтів збиралися потрапити горами до Румунії

На кордоні з Румунією затримали чотирьох ухилянтів, які намагалися втікнути через гори.

Про інформує Держприкордонслужба.



Зазначається, що їхніми діями керували переправники, яким кожен дав по $4000. Чоловіки погодилися на екстремальний похід, попри небезпеку в горах, де наразі є ймовірність сходження снігових лавин.

"Оперативники ДПСУ вивчають обставини правопорушення та встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Стосовно затриманих складено адмінпротоколи", - йдеться у повідомленні.

Як каратимуть ухилянтів

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники впіймали ухилянтів, які прикинулися військовими і намагалися втекти з країни до Молдови.

Як пояснили у Нацполіції пояснили, ухилянт - це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних та той, хто уникнув відправлення до армії. За це йому загрожує або адміністративна, або кримінальна відповідальність.

Також додамо, що громадянам України за ухилення від мобілізації може загрожувати відповідальність.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.