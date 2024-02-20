Погодилися на екстремальний похід: четверо ухилянтів збиралися потрапити горами до Румунії

Там наразі є ймовірність сходження снігових лавин.
На кордоні з Румунією затримали чотирьох ухилянтів, які намагалися втікнути через гори.
Про інформує Держприкордонслужба.
Зазначається, що їхніми діями керували переправники, яким кожен дав по $4000. Чоловіки погодилися на екстремальний похід, попри небезпеку в горах, де наразі є ймовірність сходження снігових лавин.
"Оперативники ДПСУ вивчають обставини правопорушення та встановлюють коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Стосовно затриманих складено адмінпротоколи", - йдеться у повідомленні.
Як каратимуть ухилянтів
Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники впіймали ухилянтів, які прикинулися військовими і намагалися втекти з країни до Молдови.
Як пояснили у Нацполіції пояснили, ухилянт - це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних та той, хто уникнув відправлення до армії. За це йому загрожує або адміністративна, або кримінальна відповідальність.
Також додамо, що громадянам України за ухилення від мобілізації може загрожувати відповідальність.