"Погодний екстрим": експертка сказала, які регіони України можуть постраждати від зміни клімату

В Україні зміни клімату, на жаль, є неминучими. Йдеться не лише про зростання температури, а й про екстремальні погодні явища – посухи, значні опади й паводки.

Про це розповіла завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Національної академії наук Світлана Краковська в інтерв'ю "Укрінформу".

Хто під загрозою

За словами фахівчині, посухи є неминучими. Водночас будуть й екстремальні опади та паводки. Здебільшого це спостерігатиметься на півдні – у Криму, у Миколаївській, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях.

"Як це було у Греції: спочатку все горіло, а потім усе змило", – зазначила кліматолог.

Вона також дала пораду, як вберегти від змін клімату. Наприклад, в українських Карпатах категорично не можна вирубувати там ліс.

"Зелений туризм може принести людям більше грошей, ніж зрубані й продані дерева", – підкреслила Краковська.

Вона додає, що нам слід запобігати ще більшому впливу на кліматичну систему, тобто скорочувати викиди чи нарощувати поглинання. Водночас треба адаптуватися до тих змін, що відбулися чи ось-ось стануться.

"І чим швидше почнемо, тим менше матимемо збитків і втрат, зокрема й життів", – вважає кліматологиня.

Нагадаємо, есперти прогнозують, що вже наступного року температура повітря може становити до +40 градусів у тіні. Особливо швидко це може відбутися і в Україні.

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