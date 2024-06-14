Погоду вихідними визначатиме циклон: прогноз на 15 та 16 червня (мапа)

Опади очікуються майже на всій території України, окрім західної частини, Одещини та Вінниччини.

Циклон вихідними буде головним ньюсмейкером погоди. Його центр розташується над півднем України і упродовж суботи-неділі буде поступово зміщуватися на східні області. Тому короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (окрім Одещини), у східних областях, а також зачепить центр, окрім Вінниччини.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.

Погоду визначатиме циклон

"Циклон буде крутитися, вивертатися на схід, а потім на північ – отже ще під його вплив потраплять і північні області України. І лише західна частина, Одещина та Вінниччина опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску Yogi 1- Yogi 2 (на карті), тому тут опадів не очікується", – зазначила вона.

Циклон визначатиме погоду вихідними / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Температура повітря найближчими днями в Україні буде комфортною. У денні години передбачається в більшості областей +20+26 градусів, у дощах, щоправда, зниження до +17+19 градусів, на Луганщині +27+30 градусів.

Яка погода у Києві

У Києві 15-16 червня пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами. Максимальна температура повітря вихідними буде невисокою, +20+22 градуси, у дощах зниження до +17+20 градусів.

За місто чи на дачу беріть дощовики, гумовики, целофанові підстилки-накривки, легку курточку, шалик, обов'язково щось від комарів, не завадить гарячий чай.

Де буде сухо та сонячно

Отже, найближчими вихідними сухо та переважно сонячно буде на заході України, на Одещині та Вінниччині. А на решті нашої території – дощі.

Коли повернеться спека

Від понеділка, 17 червня, температура повітря в Україні почне підвищуватися, повернеться спека, проте не надмірна, згідно із сезоном.

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