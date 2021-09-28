"Поголився до приїзду бабусі": у лікарні Мечникова в Дніпрі врятували 79-річного чоловіка

"Поголився до приїзду бабусі": у лікарні Мечникова в Дніпрі врятували 79-річного чоловіка

У пенсіонера була аневризма і йому зробили операцію.

У лікарні Мечникова у Дніпрі врятували життя 79-річному пенсіонерові. Дідусь потрапив до медзакладу з діагнозом аневризма черевного відділу аорти і його вдалося вилікувати.

Про це повідомив директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, 79-річний Борис Георгійович до війни у 2014 році жив у Авдіївці, а потім переїхав у свої рідне село Новоселівка у Донецькій області з дружиною.

"Відчув біль, став втрачати свідомість, звернувся в місцеву Мірноградскую лікарню. Потім складне транспортування за сотню кілометрів. У важкому стані 24 вересня надійшов до реанімації Мечникова з діагнозом аневризма черевного відділу аорти. Грудомаха крові, як футбольний м'яч, випирала з живота", - розповів Риженко.

Він повідомив, що судинні хірурги лікарні імені Мечникова негайно провели операцію з порятунку життя - вона тривала 3 години. Розмір аневризми був 12 см, а пацієнтові перелили 3 літри крові. Кілька днів він пробув у реанімації.

"Уже готується переводитися в відділення. Приїхала бабуся - його дружина. Дід поголився, сказав, що вона привезла йому душевний спокій. Воркують і чекають на приїзд дітей", - розповів Сергій Риженко.

Нагадаємо, що у Дніпрі у обласнй клінічній лікарні імені Мечникова зробили складну нейрохірургічну операцію. Медики врятували 36-річну жінку з Кривого Рогу.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання