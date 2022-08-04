"Погоріли, залишились без рук, ніг, а тепер тероризують місцевих": окупанти шукають "зрадників" серед жителів Брилівки на Херсонщині

Вони шукають коригувальників.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Повідомляють про тиск на місцеве населення у Брилівці. Нагадаю, саме там, завдяки ювелірному влучанню, зруйнували важливий транспортний вузол окупантів. Там орки погоріли, залишились без рук, ніг. Тепер тероризують місцевих — шукають корегувальників. Такі фільтраційні дії фіксуються по всій області. На практиці — орки очеплюють населені пункти й забороняють в’їзд/виїзд, ходять по квартирах, незаконно проникають у гаражі, перевіряють телефони, кишені у звичайних перехожих", - розповів Хлань.

Він додав, що в області тривають обстріли, є загиблі, а виїзд через Василівку все ще заблокований через дощі.

"Звичайно, росіяни розуміють, що втрачають Херсонщину. Як повідомляє британська розвідка — залізницю, якою переправляли техніку з Криму, суттєво пошкоджено й навіть, якщо її вдасться відремонтувати — ціль пристріляна та вразлива", - зауважив Сергій Хлань.

Нагадаємо, що в окупованому Бериславі на Херсонщині російські окупанти розгорнули військовий госпіталь на базі лікарні, адже кількість 300-х у них постійно збільшується. З Росії окупанти завезли лікарів - близько сорока людей.

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