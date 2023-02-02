Погорів на хабарі: в Одесі затримали чиновника ОВА (фото)

За різні суми він пропонував комерсантам своє сприяння у безперешкодному виділенні земельних ділянок у південному регіоні.

В Одесі під час отримання хабаря затримали заступника начальника одного з управлінь Одеської ОВА.

Про це повідомили в СБУ в Одеській області.

За даними відомства, чиновник за різні суми хабарів пропонував комерсантам посприяти в отриманні в оренду землі у південному регіоні. Зокрема, за виділення в оренду двох земельних ділянок на березі Дунаю чоловік вимагав від місцевого підприємця 60 тисяч доларів. Під час отримання 40 тисяч його затримали поряд з будівлею ОВА.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. За це чиновнику може загрожувати до 12 років ув’язнення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Раніше стало відомо, що до Одеської ОВА прийшли слідчі Державного бюро розслідувань з обшуками.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк раніше розповів, що низка масштабних оперативно-слідчих заходів направлені "на боротьбу із внутрішнім ворогом". Спецслужба виконує завдання, поставлені главою держави Володимиром Зеленським.

VIP-обшуки: СБУ та ДБР навідались до Авакова і топчиновників

Читайте також: