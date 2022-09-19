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Поговорила телефоном, і зв'язок урвався: поблизу села на Житомирщині знайшли тіло 18-річної дівчини

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Поговорила телефоном, і зв'язок урвався: поблизу села на Житомирщині знайшли тіло 18-річної дівчини

Фото: УНІАН

У Житомирській області неподалік села Гальчина Андрушівської громади знайшли тіло дівчини.

На тілі загиблої виявили сліди насильницької смерті.

Про це повідомляє місцеве видання "Рупор Житомира".

Сьогодні, 19 вересня близько 11:30 до поліції надійшло повідомлення про виявлення неподалік с. Гальчина Андрушівської громади тіла 18-річної місцевої жительки зі слідами насильницької смерті.

Про зникнення дівчини правоохоронців проінформувала її мати.За її словами, донька пішла гуляти ввечері 18 вересня. До певного часу вона спілкувалась з рідними по телефону. Коли ж  перестала виходити на зв'язок, мати звернулась до поліції.

На місці виявлення тіла дівчини нині працюють слідчо-оперативні групи ГУНП та Бердичівського РВП. Фахівці зафіксували на тілі загиблої ознаки насильницької смерті.

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти повісили чоловіка у власному дворі, а іншого катували гарячою праскою. 

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