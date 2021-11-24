Пограбування століття: у Дніпрі чоловіки вкрали 17 пачок підгузників і намагалися втекти на таксі

Пограбування століття: у Дніпрі чоловіки вкрали 17 пачок підгузників і намагалися втекти на таксі

Навіщо місцевим мешканцям знадобилися памперси, вони пояснити не змогли.

У Дніпрі двоє чоловіків вкрали 17 пачок підгузників та намагалися залізти з ними у таксі. Проте зробити цього їм не вдалося — водій викликав поліцію.

Про це пише "Інформатор".

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Як з'ясувалося, інцидент стався на проспекті Героїв. Там двоє чоловіків вирішили скористатися послугами таксі, тож викликали на свою адресу автомобіль. Коли водій приїхав на місце, він побачив двох чоловіків у брудному одязі. З під'їзду ті винесли 17 упаковок памперсів — їх вони намагалися завантажити в автомобіль.

Зовнішній вигляд і поведінка клієнтів насторожила шофера, тому він викликав правоохоронців.

Вже під час спілкування з патрульними громадяни плуталися у свідченнях та нервували. Якоїсь миті вони зізналися в крадіжці. Водночас пояснити вчинок так і не змогли. Згодом їх доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події.

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