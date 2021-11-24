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Пограбування століття: у Дніпрі чоловіки вкрали 17 пачок підгузників і намагалися втекти на таксі

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Пограбування століття: у Дніпрі чоловіки вкрали 17 пачок підгузників і намагалися втекти на таксі

Інформатор

Навіщо місцевим мешканцям знадобилися памперси, вони пояснити не змогли.

У Дніпрі двоє чоловіків вкрали 17 пачок підгузників та намагалися залізти з ними у таксі. Проте зробити цього їм не вдалося — водій викликав поліцію.

Про це пише "Інформатор".

Як з'ясувалося, інцидент стався на проспекті Героїв. Там двоє чоловіків вирішили скористатися послугами таксі, тож викликали на свою адресу автомобіль. Коли водій приїхав на місце, він побачив двох чоловіків у брудному одязі. З під'їзду ті винесли 17 упаковок памперсів — їх вони намагалися завантажити в автомобіль.

Зовнішній вигляд і поведінка клієнтів насторожила шофера, тому він викликав правоохоронців.

Вже під час спілкування з патрульними громадяни плуталися у свідченнях та нервували. Якоїсь миті вони зізналися в крадіжці. Водночас пояснити вчинок так і не змогли. Згодом їх доставили до відділення поліції для встановлення всіх обставин події.

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