Погрожувала прокляттям і смертями: у Тернопільській області ворожка вкрала у 21-річної дівчини 170 тис. грн

Погрожувала прокляттям і смертями: у Тернопільській області ворожка вкрала у 21-річної дівчини 170 тис. грн

Відкрито провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу.

У с. Підгайчики Зборівської громади Тернопільської області шахрайка поцупила у 21-річної дівчини 170 тис. грн.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Потерпіла розповіла, що зустріла ворожку в Тернополі. Жінка заявила, що всі рідні дівчини помруть, якщо не "очистити цінні речі від прокляття". 21-річна дівчина перелякавшись через "пророцтво" викликала таксі і відвезла шахрайку до села, в якому вона мешкає.

Далі дівчина забула, що відбувалось. Вона прокинулась ввечері, коли ворожки уже не було. Також із помешкання зникли всі заощадження родини - 170 тис. грн.

Правоохоронці розшукують зловмисницю. Одна із камер спостереження зафіксувала жінку, проте її обличчя не видно, а тому поліція звертається до місцевих жителів з проханням впізнати шахрайку.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу.

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