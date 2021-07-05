Погрожувала відрізати статевий орган дитині з інвалідністю: подробиці скандалу з вчителькою на Вінниччині

Погрожувала відрізати статевий орган дитині з інвалідністю: подробиці скандалу з вчителькою на Вінниччині

Забирати постраждалу дитину зі школи, де стався інцидент, мама хлопчика поки що не збирається.

Відрізати статевий орган дитині з інвалідністю - погрожувала вінницька педагогиня. Відео з камер, які встановлені в шкільному класі, потрапило в мережу. На кадрах видно й чути, як асистентка вчителя знущається і б'є хлопчика із синдромом Дауна.

Як йдеться у випуску ТСН 19:30, учителька погрожувала відрізати статевий орган хлопчику з особливими потребами. А далі взагалі почала його бити.

У Максима - синдром Дауна. Хлопчик чотири роки ходить у звичайну школу. Він дуже товариський і соціалізований, каже мама. Коли побачила, що коїть педагогиня - жахнулася. А надто, каже мама, кривдниця пречудово знала про відеоспостереження.

"В мене був такий шок,що просто жесть. Він в мене невербальний, розказати все не може, але, коли він приходив в школу і бачив її, він не хотів йти на урок", - розповіла мама хлопчика Наталія Парахіна.

Після розголосу педагогиня одразу пішла у відпустку. І хоча в школі та департаменті освіти розпочали службове розслідування, зробити з нею поки що нічого не можуть. Відпустка закінчується лише 11-го серпня.

"Розслідування службове, яке розпочалось в закладі, воно призупинене і буде продовжено, коли педагогиня вийде з відпустки і надасть пояснення", - пояснила заступниця директора департаменту освіти Ірина Божик.

Те, що поведінка асистента вчителя є неприпустимою, це однозначно. У поліції теж розпочали перевірку. Ознак кримінального правопорушення не виявили. А от чи був це булінг, наразі не знають.

"Мама стверджує, що педагог неодноразово ображав сина, ми перевіряємо чи були такі факти систематично. У разі виявлення системності, вона може бути притягнута до відповідальності за булінг", - сказала речниця поліції Вінниччини Анна Олійник.

Директор школи працює вже в іншому закладі. Свою колишню підлеглу не виправдовує.

"Сама форма подачі і проведення виховної роботи так неможлива, особливо якщо це дитина з особливими потребами", - сказав директор школи №8 Олександр Козлов.

Учителі в звичайних школах мали би бути підготовлені до роботи з такими дітьми, кажуть психологи.

Забирати Максима з цієї школи Наталя поки що не збирається. А от на вчительку подаватиме до суду.

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