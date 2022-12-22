Погрожувала жителям розстрілом за відмову "голосувати": у Херсоні затримали колаборантку

СБУ затримал у Херсоні колаборантку з місцевого осередку "Партії регіонів", яка після захоплення міста добровільно вирішила співпрацювати з окупантами, запропонувавши їм свою допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Слідство встановило, що прихильниця військ ворога отримала російський паспорт, а разом з ним "призначення" до лав "адміністрації" РФ. Згодом вона очолила створену агресором "дільничну виборчу комісію". Вона мала організувати та провести псевдореферендум у тимчасово захопленій частині півдня України.

Зрадниця розгорнула широку агітаційну кампанію на території одного з районів Херсона. Вона особисто закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь РФ. Щобільше - колаборантка обходила житлові будинки та вимагала, аби люди ставили потрібну "відмітку в бюлетенях". В іншому випадку залучала до процесу російських військових.

"У разі відмови одразу "зверталась" до озброєних рашистів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом", - наголосили в СБУ.

Після звільнення Херсону жінка вирішила стати "непомітною", щоб уникнути правосуддя. Втіим, її викрили та затримали. Наразі вона перебуває під вартою. У неї знайшли російський паспорт, а також партійний квиток проросійської партії.

Нагадаємо, у Харківській області повідомили про підозру в колабораційній діяльності 33-річному чоловікові, який обіймав посаду директора Палацу культури в селищі Борова Ізюмського району.

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