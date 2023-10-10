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Погрожували і залякували: двоє зловмисників вимагали гроші в батька загиблого бійця ЗСУ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Погрожували і залякували: двоє зловмисників вимагали гроші в батька загиблого бійця ЗСУ

Зловмисники вимагали неіснуючий борг у батька загиблого військовослужбовця

Зловмисники вимагали у батька загиблого військового 11 тис доларів США неіснуючого боргу.

У Дніпропетровській області двоє чоловіків вимагали неіснуючий борг у батька загиблого військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляють Нацполіція і прокуратура Дніпропетровської області.

23-річний та 39-річний підозрювані вимагали у батька загиблого військового 11 тис. доларів США неіснуючого боргу.

Вилучені гроші / ©
Вилучені гроші

Вони змушували потерпілого продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей.

Зловмисники здійснювали психологічний тиск, залякували та погрожували фізичною розправою.

Правовохоронці затримали чоловіків "на гарячому" – відразу після отримання коштів.

Вони хотіли отримати $11 тис. доларів / © Прокуратура Дніпропетровської області
Вони хотіли отримати $11 тис. доларів / Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі триває слідство. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Рекетирів затримали / ©
Рекетирів затримали

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Дата публікації
Перегляди
1041
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