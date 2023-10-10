Погрожували і залякували: двоє зловмисників вимагали гроші в батька загиблого бійця ЗСУ

Зловмисники вимагали у батька загиблого військового 11 тис доларів США неіснуючого боргу.
У Дніпропетровській області двоє чоловіків вимагали неіснуючий борг у батька загиблого військовослужбовця ЗСУ.
Про це повідомляють Нацполіція і прокуратура Дніпропетровської області.
23-річний та 39-річний підозрювані вимагали у батька загиблого військового 11 тис. доларів США неіснуючого боргу.
Вони змушували потерпілого продати власний будинок та виплатити їм частину одержаних грошей.
Зловмисники здійснювали психологічний тиск, залякували та погрожували фізичною розправою.
Правовохоронці затримали чоловіків "на гарячому" – відразу після отримання коштів.
Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі триває слідство. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, що у Києві рекетири маскувалися під бійців добробатів і вибивали гроші з бізнесменів.
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