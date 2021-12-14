Погрожував не годувати і відправити в дитбудинок: судитимуть чоловіка, який ґвалтував трьох своїх доньк у Кам'янському

Погрожував не годувати і відправити в дитбудинок: судитимуть чоловіка, який ґвалтував трьох своїх доньк у Кам'янському

Чоловік вчиняв сексуальне насильство над своїми дітьми впродовж 10 років.

У Кам'янському Дніпропетровської області на лаві підсудних опинився 44-річний чоловік. Його звинувачують у зґвалтуванні трьох своїх доньок 16, 13 та 11 років.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Наразі до суду передано обвинувальний акт стосовно чоловіка, який впродовж 10 років ґвалтував та вчиняв дії сексуального характеру відносно власних доньок (ч.4,6 ст.152 та ч.3 ст.153 КК України).

Слідством встановлено, що 44-річний батько трьох дівчат періодично вчиняв над ними сексуальне насильство, а щоб вони мовчали, погрожувавне годувати та відправити їх до дитячого будинку. Н

Наймолодша з потерпілих на момент скоєння злочину ледь досягла 6-річного віку.

Нагадаємо, що на Прикарпатті у Дністрі рятувальники знайшли тіло чоловіка, який врятував трьох доньок і загинув сам.

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