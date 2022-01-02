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Погрожував ножем у новорічну ніч: на Миколаївщині жінка вбила нападника, її хочуть відправити ґрати на 15 років 

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Погрожував ножем у новорічну ніч: на Миколаївщині жінка вбила нападника, її хочуть відправити ґрати на 15 років 

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Поліція затримала жінку. Їй інкримінують ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

В одному із сіл Миколаївської області у новорічну ніч 30-річна жінка, захищаючись, вбила нападника, який погрожував їй ножем. За це правоохоронці хочуть посадити її на 15 років. 

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області. 

У місцевому будинку культури о 6:00 ранку 25-річний чоловік чіплявся до 30-річної жінки, погрожуючи їй ножем. Тоді жінка вихопила ніж та захищаючись, вбила молодика.

© ГУ Нацполіції в Миколаївській області
ГУ Нацполіції в Миколаївській області

 "За попередньою інформацією, місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події", - йдеться у повідомленні поліції. 

Поліція затримала жінку. Їй інкримінують ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. 

У коментарях до повідомлення поліції українці обурені діями правоохоронців. Там зауважили, що вбивство сталось під час самозахисту. 

Скріншот: коментарі до допису поліції в соцмережі / ©
Скріншот: коментарі до допису поліції в соцмережі
Скріншот: коментарі до допису поліції в соцмережі / ©
Скріншот: коментарі до допису поліції в соцмережі

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