Погрожував ножем: в Одесі "кавалер" пограбував жінку на побаченні

Погрожував ножем: в Одесі "кавалер" пограбував жінку на побаченні

Зловмисник відібрав гроші, телефон і золоті прикраси.

В Одесі іноземець запросив жінку на побачення після спілкування в Інтернеті. Зустрілися вони біля Воронцовскої колонади. Там він і пограбував жінку.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Зловмисник почав погрожувати одеситці ножем, відібрав у неї смартфон, гроші, банківські карти й золоті прикраси.

44-річна потерпіла сповістила про це до поліції. Вже за кілька годин оперативники затримали правопорушника в Стамбульському парку і вилучили в нього частину речей одеситки.

За вчинення розбійного нападу іноземцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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