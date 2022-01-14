Погрожував ножем: в Одесі "кавалер" пограбував жінку на побаченні

Зловмисник відібрав гроші, телефон і золоті прикраси.
В Одесі іноземець запросив жінку на побачення після спілкування в Інтернеті. Зустрілися вони біля Воронцовскої колонади. Там він і пограбував жінку.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Зловмисник почав погрожувати одеситці ножем, відібрав у неї смартфон, гроші, банківські карти й золоті прикраси.
44-річна потерпіла сповістила про це до поліції. Вже за кілька годин оперативники затримали правопорушника в Стамбульському парку і вилучили в нього частину речей одеситки.
За вчинення розбійного нападу іноземцю загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Хмельницькій області вагітна жінка вкрала у чоловіка, з яким недавно познайомилася, 10 900 грн.
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