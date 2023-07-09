Погрожував пістолетом: на Хмельниччині молодик зґвалтував дитину

Зловмисник також відібрав у дівчинки гроші.

У місті Шепетівка на Хмельниччині затримали 23-річного хлопця, який зґвалтував 15-річну дівчину. Насильство над школяркою він вчинив, погрожуючи їй пістолетом. За скоєне йому загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

Він спочатку зґвалтував школярку, а потім відібрав 200 грн, які дівчина мала при собі.

"Працівники Шепетівського райуправління поліції оперативно відреагували на вчинення злочину та упродовж доби встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний чоловік, який у скоєному зізнався та видав правоохоронцям стартовий пістолет SUR 2608 9 мм, яким залякував потерпілу", – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру за ч.3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої) та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений під час воєнного стану).

Нагадаємо, у Броварах на Київщині 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

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