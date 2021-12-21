Погрожував порізати бензокосою: 16-річна дівчина з Черкащини розповіла, чому до смерті побила вітчима подруги

Дружина покійного каже, що їй шкода 16-річної підозрюваної

У селі Нове Місто Уманського району Черкаської області затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві 43-річного вітчима своєї подруги. Підозрювана розповіла, що вона побила чоловіка, бо той знущався зі своєї родини.

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Про це повідомляє черкаське видання provce.ck.ua.

Дівчина розповіла, що захищала подругу та її сестру від 43-річного вітчима

16-річна Дарина розповіла, що все почалось 14 грудня. Вона прийшла до своєї подруги, щоб забрати її та молодшу сестру до себе додому, оскільки батьки дівчат нібито пиячили. Проте їй це завадив зробити 43-річний вітчим подруги. Тоді дівчина вперше побила чоловіка та залишилась ночувати в друзів, оскільки ті нібито боялись за свою безпеку.

Наступного дня 16-річна підозрювана знову повернулась з подругою з навчання до будинку 43-річного чоловіка. За її словами, той намагався її побити, проте вона його відлупцювала першою.

"Коли виходив, взяв металеву підставку й замахнувся на мене. Та мене врятувала подруга. Тоді я почала його бити. Продовжила це робити й на вулиці. Під руку трапилась трухлява швабра. По голові я його не била. Згодом він попросив, щоб я довела його до хвіртки. Він там стояв, потім упав. Коли я верталась додому, то він був живим. Запитала, чи буде ображати свою родину. Пообіцяв цього не робити", - каже підозрювана.

16-річна дівчина переконує, що не хотіла вбивати чоловіка

Тіло чоловіка біля хвіртки 16-річна дівчина виявили наступного ранку, коли прийшла до подруги.

"Вранці він мав іти в суд, бо на нього була заява. Подруга розповіла, що він хотів зарізати її бензокосою. Постійно ображав цю сім’ю, бив, крав "дитячі" гроші. Але я не хотіла його вбивати. Якби знала, що так вийде, просто забрала б дітей і пішла", - стверджує підозрювана.

Дружина покійного каже, що їй шкода 16-річної підозрюваної

Дружина покійного Наталія розповіла, що в ту ніч вона не шукала чоловіка, оскільки була з дітьми, а він постійно зникав з дому та міг не приходити по дві доби.

"Зранку дізналась, що сталось. Мені шкода ту дівчину", - каже дружина покійного.

У закладі, не навчається підозрювана кажуть, що дівчина часто захищає друзів

У закладі, де навчається підозрювана розповіли, що в дівчини складний характер, проте вона постійно захищає своїх друзів.

"У неї виражене почуття справедливості. Якщо дуже звикає до людини, то захищає її так, як уміє. Навіть хлопців захищає. Явної агресії ми в ній не побачили. Після інциденту вона відмовилась з нами говорити", - каже психологиня Оксана Кудін.

Нагадаємо:

У селі Нове Місто Уманського району виявили мертвим місцевого жителя. Він лежав на подвір’ї власного домоволодіння. 16-річну дівчину, яка скоїла злочин, затримали. Їй загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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