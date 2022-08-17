Погрожував вбити та зґвалтував: на Волині 49-річний чоловік накинувся на 18-річну дівчину

У Головненській територіальній громаді Волинської області 49-річний чоловік познущався з 18-річної односельчанки.

Чоловік накинувся на дівчину та погрожуючи її вбити, зґвалтував.

Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Подія сталась 19 червня 2022 року на території одного із закинутих підприємств. Там 49-річний чоловік, погрожуючи вбивством, зґвалтував 18-річну дівчину.

Також підозрюваний побив потерпілу. Дівчина звернулась до правоохоронців і нападника затримали.

Йому інкримінують 1 ст. 152 ч.1 ст. 125 ч.1 ст. 129 КК України. Кримінальну справу прокуратура передала до суду.

Нагадаємо, у Німеччині 18-річну біженку з України зґвалтували двічі за 10 хвилин.

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