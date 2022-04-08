Погрожував волонтеру: на Вінниччині мера затримали за стрілянину з автомата

Погрожував волонтеру: на Вінниччині мера затримали за стрілянину з автомата

Зловмисника працівники поліції затримали на робочому місці.

На Вінниччині поліція затримала 57–річного мера Немирова за стрілянину з автомата. Місцевий волонтер 7 квітня повідомив, що очільник міста на території міської ради стріляє з автоматичної зброї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.

"Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, наніс кілька ударів та вистрелив в повітря з автомата. Потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку у службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та набої до неї. Підстави зберігання та носіння зброї встановлюються.

Правопорушника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавленням волі на строк до семи років.

Нагадаємо, на Донеччині викрили трьох колаборантів, які передавали Росії інформацію про пересування ЗСУ.

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