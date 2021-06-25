Погрожував запакувати та вивезти: проти мера Рівного через скандальні заяви про ромів відкрили справу

Меру Рівного загрожує до 5 років обмеження волі.
Проти міського голови Рівного Олександра Третяка відкрили провадження через його заяву про те, що він "запакує всіх ромів в автобус та вивезе на Закарпаття".
Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області, повідомляє РБК-Україна.
Йому інкримінують вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності. Олександру Третяку загрожує штраф до 8500 грн або до 5 років обмеження волі.
Нагадаємо, на сайті Рівненської міської ради зареєстрували електронну петицію з проханням "притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення". Після цього міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що його теж обурює поведінка деяких ромів. Він пригрозив "запакувати всіх в автобус і вивезти".
Після скандалу міський голова Рівного Олександр Третяк перепросив за свою заяву. Він заявив, що його слова були емоційними через численні скарги жителів міста на жебраків.