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Погрожував запакувати та вивезти: проти мера Рівного через скандальні заяви про ромів відкрили справу

Погрожував запакувати та вивезти: проти мера Рівного через скандальні заяви про ромів відкрили справу

Олександр Третяк

Меру Рівного загрожує до 5 років обмеження волі.

Проти міського голови Рівного Олександра Третяка відкрили провадження через його заяву про те, що він "запакує всіх ромів в автобус та вивезе на Закарпаття". 

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області, повідомляє РБК-Україна. 

Йому інкримінують вчинення умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності. Олександру Третяку загрожує штраф до 8500 грн або до 5 років обмеження волі. 

Нагадаємо, на сайті Рівненської міської ради зареєстрували електронну петицію з проханням "притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення". Після цього міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що його теж обурює поведінка деяких ромів. Він пригрозив "запакувати всіх в автобус і вивезти".

Після скандалу міський голова Рівного Олександр Третяк перепросив за свою заяву. Він заявив, що його слова були емоційними через численні скарги жителів міста на жебраків. 

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