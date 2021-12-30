Погрожував запхати в рота гранату і душив: під Запоріжжям відвідувач кафе залякав дівчину, а поліція "закрила очі" (відео)

Погрожував запхати в рота гранату і душив: під Запоріжжям відвідувач кафе залякав дівчину, а поліція "закрила очі" (відео)

За словами адвоката дівчини, правоохоронці намагаються "зам'яти" справу.

У Токмаку Запорізько області в одному з міських кафе один з відвідувачів душив жінку на очах у численних свідків. Постраждала звернулася до поліції, але, за словами її захисника, правоохоронці вирішили не відкривати кримінальне провадження.

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Про це в соцмережі повідомив захисник побитої дівчини Володимир Ляпін.

"Чергова бездіяльність Запорізької поліції. У Токмаку кафе "Кардаш" у присутності численних свідків чоловік відкрито погрожує вбивством дівчині, погрожує вивезти її та вставити в рот гранату, а слова супроводжує удушенням. І що ж ви думаєте? Заяву потерпілої не вносять до ЄРДР, а спускають на дільничного, при цьому винуватець погрожує потерпілій своїми зв'язками та вимагає забрати заяву",- написав адвокат.

Він попросив відгукнутися людей, які теж постраждали від дій чоловіка, про якого йде мова.

У коментарях під публікацією жителі Токмака почали скаржитися на роботу місцевої поліції.

Пост адвоката в Мережі набрав розголосу, і на нього звернули увагу в обласному управлінні поліції і вирішили перевірити роботу поліцейських Токмака - зрештою керівника відділення поліції №3 звільнили через "неналежну організацію роботи та відсутність контролю за діями підлеглих".

Також у поліції повідомили, що працівники Управління головної інспекції проводять службове розслідування. Його результати будуть передані до ДБР у разі підтвердження.

Що стосується ситуації з дівчиною у кафе, у поліції запевнили, що за фактом погроз відкрили кримінальне провадження.

"Попередньою перевіркою встановлено, що відомості про подію не були вчасно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На теперішній час за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України (Погроза вбивством). В межах досудового розслідування встановлюються всі обставини події та збираються матеріали для повідомлення фігуранту провадження про підозру у скоєнні кримінального правопорушення", - зазначили у пресслужбі поліції.

Керівник ГУНП в Запорізькій області призначив службове розслідування щодо неналежного реагування працівників підрозділу поліції на заяву громадянки. Його проводять працівники Управління головної інспекції Результати будуть передані до ДБР у разі підтвердження.

Нагадаємо, що у Харкові хлопець відкрито через соцмережі поскаржився на знущання батька і бездіяльність поліції.

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