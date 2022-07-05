Погрожує 40 крилатими ракетами: у Чорному морі Росія збільшила корабельне угруповання

Росія збільшила в акваторії Чорного моря угрупування кораблів-ракетоносіїв.

Зараз у Чорному морі перебувають 4 надводних кораблі та 2 підводні човни. Загалом вони оснащені 40 крилатими ракетами.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі у складі 4 надводних та 2 підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет", - йдеться у повідолменні.

У штабі застерегли, що російські пропагандисти намагаються поширювати інформацію про те, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені "бойовиками-нацистами".

"Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру. Пам’ятайте і зважайте на небезпеку, що сьогодні несе узбережжя всього південного регіону. Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів", - наголосили у штабі.

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