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Погрожує не лише зброєю: Росія хоче підірвати економічну стабільність в Україні - Кулеба

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Погрожує не лише зброєю: Росія хоче підірвати економічну стабільність в Україні - Кулеба

Associated Press

Через дії Росії може постраждати економіка України.

Росія, погрожуючи зброєю, хоче підірвати економічну стабільність в Україні. 

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова та економічна системи не страждали через безпекові загрози. Я вдячний США за готовність підтримувати Україну у протидії економічним викликам з боку РФ", - написав Кулеба. 

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