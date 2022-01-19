Погрожує не лише зброєю: Росія хоче підірвати економічну стабільність в Україні - Кулеба

Через дії Росії може постраждати економіка України.
Росія, погрожуючи зброєю, хоче підірвати економічну стабільність в Україні.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова та економічна системи не страждали через безпекові загрози. Я вдячний США за готовність підтримувати Україну у протидії економічним викликам з боку РФ", - написав Кулеба.
Нагадаємо:
-
Ексміністр економіки і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, які наслідки для українського бізнесу може спричинити військова агресія Росії.
-
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив, що військова загроза з боку РФ, про яку багато говорять в інформаційному просторі, завдає такої ж шкоди економіці України, як і російське вторгнення 2014-го року.
-
Україна потрапила до топ-25 країн за зростанням зарплат.
Читайте також:
- Військова загроза з боку Росії: чого Україні очікувати після візиту держсекретаря США до Києва
- "За первинним планом РФ України вже не повинно було існувати": Кулеба назвав єдиний спосіб вирішення конфлікту з Росією
- У ДБР побачили підстави для оскарження запобіжного заходу для Порошенка