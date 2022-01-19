Погрожує не лише зброєю: Росія хоче підірвати економічну стабільність в Україні - Кулеба

Погрожує не лише зброєю: Росія хоче підірвати економічну стабільність в Україні - Кулеба

Через дії Росії може постраждати економіка України.

Росія, погрожуючи зброєю, хоче підірвати економічну стабільність в Україні.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова та економічна системи не страждали через безпекові загрози. Я вдячний США за готовність підтримувати Україну у протидії економічним викликам з боку РФ", - написав Кулеба.

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