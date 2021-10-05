Погрожуючи ножем, завів за сарай: у Маріуполі судили чоловіка, який зґвалтував 10-річну дівчинку

Погрожуючи ножем, завів за сарай: у Маріуполі судили чоловіка, який зґвалтував 10-річну дівчинку

Суд виніс вирок ґвалтівнику.

У Маріуполі суд виніс вирок рецидивісту, який зґвалтував 10-річну дитину. Його засуджено до 12 років ув’язнення.

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Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

У Маріуполі вироком Жовтневого районного суду визнано винним 29-річного місцевого мешканця визнано винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Подія сталася у червні 2019 року у Центральному районі Маріуполя.

"Чоловік зустрів 10-річну дівчинку, яка прямувала на заняття до комп’ютерної академії. Погрожуючи дитині фізичною розправою, зловмисник завів її за сарай, розташований на території колишнього дитячого садка, де, погрожуючи ножем, вчинив щодо неї протиправні дії сексуального характеру", - повідомляє прокуратура.

На суді чоловік відмовився давати показання, не розкаявся та своєї провини не визнав.

Суд визнав чоловіка винним у вказаному злочині та призначив ґвалтівнику покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві 74-річний чоловік вчинив розпусні дії стосовно 8-річної дівчинки.

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