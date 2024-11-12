Погрози бійцям "Асгарду" з боку держслужбовця: що нового кажуть Сухопутні війська

Командування Сухопутних військ ЗСУ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту, який стався між державним службовцем Дмітрієвим та військовослужбовцями з групи "Асгард".

Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.

Командування запевняє, що додаткова перевірка одночасно розпочата стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва О.В., відповідно до частини 1 статті 68 Закону України "Про державну службу", відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію.

"Водночас на підставі абзацу 15 пункту 1 розділу II Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 608, розпочато службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню та встановлення ступеня вини військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

Інформацію за результатами обіцяють надати додатково.

"Просимо суспільство, до моменту оприлюднення результатів додаткової перевірки, утриматись від завчасних висновків стосовно інциденту між державним службовцем та військовослужбовцями із групи "Асгард", – звертається Командування Сухопутних військ.

Погрози бійцям підрозділу "Асгард" з боку держслужбовця: всі деталі

Нагадаємо, 13 жовтня військові підрозділу "Асгард" заявили про погрози, перевищення повноважень та приниження з боку Олександра Дмітрієва на прізвисько "Тихоход", який представляється радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

Дмітрієв заперечив звинувачення і запевнив, що "ця провокація давно спрогнозована". В коментарі виданню hromadske Дмітрієв заявив, що незаконних наказів не було і не могло бути.

Після розголосу у Сухопутних військах ЗСУ пообіцяли ретельно розслідувати інцидент. Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Павлюк особисто також прокоментував інцидент.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін стверджує, що Дмітрієв домагався заборони використання найкращої державної ІТ-системи VEZHA і зобовʼязує воювати на гіршій – але приватній – системі "ОЧІ".

Засновник "Асгарду" заявив, що насправді "дуже боляче дивитися на хлопців, бо сьогодні підрозділ "Асгард" розірвано".

Через декілька днів бійці підрозділу "Асгард" заявили, що попри заяву Cухопутних військ, їх далі "ламають через коліно".

Бійці підрозділу "Асгард" заявили, що їх далі "ламають через коліно"

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